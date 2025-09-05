Tottenham : les raisons cachées du départ surprise de Daniel Levy

L’annonce a pris tout le monde de court. Il n’était pas encore 19h ce jeudi 4 septembre lorsque Tottenham jetait un pavé dans la mare. Auteur d’un bon début de saison en Premier League (4e du classement, 2 victoires en 3 matches) après avoir remporté la dernière édition de la Ligue Europa, le club londonien annonçait le départ surprise de son emblématique président, Daniel Levy. Après 25 ans passés à la tête des Spurs, Levy s’est mis en retrait. Pour lui succéder, Tottenham a annoncé que l’élu se nommait Peter Charrington.

« Tottenham Hotspur annonce que Daniel Levy a quitté aujourd’hui son poste de président exécutif après près de 25 ans. Tottenham Hotspur s’est transformé au cours du dernier quart de siècle. Il a disputé des compétitions européennes au cours des 18 dernières saisons sur 20, devenant l’un des clubs de football les plus reconnus au monde, investissant constamment dans son centre de formation, ses joueurs et ses installations, notamment un nouveau stade de classe mondiale et un centre d’entraînement ultramoderne. Le club a également joué régulièrement au plus haut niveau, remportant de nombreux succès sur le terrain, dont la récente victoire en Ligue Europa. Dans le cadre de sa planification de la succession, le club a procédé à plusieurs nominations à des postes clés ces derniers mois. Vinai Venkatesham a été nommé directeur général (PDG), Thomas Frank a été nommé entraîneur principal de l’équipe masculine et Martin Ho entraîneur principal de l’équipe féminine. Peter Charrington a rejoint le conseil d’administration et occupera le poste nouvellement créé de président non exécutif. Tout cela fait partie de l’ambition du Club de s’assurer qu’il est mis en place pour assurer un succès sportif à long terme. (…) Il n’y a aucun changement dans la structure de propriété ou d’actionnariat du Club. »

Les supporters n’en pouvaient plus de Levy

Et si Charrington a été intronisé au poste de président non-exécutif, ce n’est pas par hasard. Ce matin, la presse anglaise nous en dit un peu plus sur les circonstances du départ de Levy. Et sans surprise, ce pas en retrait n’est pas une décision du principal concerné, mais de la famille Joe Lewis qui possède le club londonien. Le Daily Mail assure que cette décision radicale a été prise suite à une évaluation des performances sportives de l’équipe désormais entraînée par Thomas Frank. Pour rappel, les Spurs ont certes remporté la C3 la saison dernière, mais ils ont surtout frôlé la relégation (17e du classement). Et pour la famille Joe Lewis, il fallait démarrer un nouveau cycle.

« Ils veulent ce que veulent les fans : plus de victoires, plus souvent », a indiqué une source proche de la famille au tabloïd anglais. Des protestations anti Levy se faisaient de plus en plus entendre dans les travées du Tottenham Hotspur Stadium et les propriétaires du club ont donc décidé de passer à l’action, et pas seulement en nommant un nouveau staff technique. Enfin, le London Evening Standard ajoute que les patrons des Spurs veulent désormais que le club s’oriente vers une structure plus orthodoxe (collégiale) plutôt que sur une structure centrée sur un seul homme, comme du temps de Levy, qui incarnait à lui tout seul le club londonien.