Brésil : Carlo Ancelotti est aux anges

Satisfait du visage montré par le Brésil lors de sa victoire 3-0 contre le Chili, cette nuit au Maracanã, en match de qualification pour la Coupe du Monde 2026, Carlo Ancelotti n’a pas caché son optimisme. « Je suis certain que la Seleção est capable de rivaliser avec n’importe quelle autre équipe sur la scène internationale », a affirmé le sélectionneur italien. Il a également insisté sur l’importance de « restaurer la confiance et la fierté du public brésilien », en saluant le rôle déterminant de « l’ambiance dans les tribunes, qui a accompagné la prestation collective de son équipe ».

Ancelotti a mis en avant « l’intensité du jeu produit par ses joueurs, avec une bonne maîtrise défensive et une pression constante », des éléments qui expliquent selon lui « une solidité retrouvée depuis son arrivée ». Cette rigueur, a-t-il ajouté, repose sur « la contribution de l’ensemble de l’effectif, y compris des attaquants dans le travail de récupération ». Interrogé sur Lucas Paquetá, buteur une minute après son entrée en jeu, l’entraîneur a souligné « sa polyvalence et sa qualité technique », le considérant comme « capable d’évoluer à différents postes et d’offrir au Brésil des solutions variées dans l’organisation du jeu ». L’ère de la Seleção sous Carlo Ancelotti est peut-être enfin lancée !