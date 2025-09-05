Sergio Ramos répond au troll de Ryanair

Sergio Ramos, actuel joueur du Monterrey FC au Mexique, s’est retrouvé au centre d’un échange amusant avec Ryanair, compagnie aérienne en Irlande, suite à la sortie de sa nouvelle chanson « Cibeles ». Le 31 août, l’ancien capitaine du Real Madrid annonçait sur ses réseaux sociaux la sortie de ce titre, qui a rapidement fait le buzz. La compagnie aérienne irlandaise a réagi le lendemain en demandant que la chanson ne soit pas diffusée dans ses avions, suscitant l’attention des internautes et de nombreux mèmes. Un tacle plutôt marrant.

La suite après cette publicité

Trois jours plus tard, Sergio Ramos a répondu avec humour et ironie. « Mais avez-vous déjà installé des haut-parleurs dans vos avions ? Je vous prête le mien si nécessaire », a-t-il écrit sur son compte X, tournant en dérision la demande de Ryanair. Cette réplique a immédiatement fait parler et a été reprise par la plupart des médias espagnols, générant de nombreux commentaires, et rappelant que l’ancien capitaine du Real Madrid sait rester sous les projecteurs, même en ayant quitté l’Europe. Pour rappel, Sergio Ramos c’est 658 matchs à Madrid, 165 avec la Roja, une Coupe du Monde en 2010 et deux Euros en 2008 et 2012, ainsi que 4 Ligues des Champions.