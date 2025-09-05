Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Désiré Doué sort sur blessure

Par Josué Cassé
1 min.
Désiré Doué avec la France @Maxppp
Ukraine 0-2 France

Coup dur pour les Bleus et Désiré Doué. Opposée à l’Ukraine ce vendredi soir, les Bleus se dirigent vers une première victoire dans cette campagne qualificative à la prochaine Coupe du Monde. Cependant, les Tricolores évolueront sans Désiré Doué au cours du second acte. Interrogé à la pause au micro de TF1, Didier Deschamps a reconnu que le Parisien était touché.

«Doué a un ressenti à un mollet, il sentait que ça durcissait un petit peu. Donc, pas de risque», a ainsi avoué le sélectionneur des Bleus. Remplacé à la pause, Désiré Doué a finalement cédé sa place à Ousmane Dembélé.

Pub. le - MAJ le
