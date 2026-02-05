Marc-André ter Stegen est complètement au fond du trou !

C’était l’occasion idéale pour se relancer. Cet hiver, barré par la concurrence au FC Barcelone où Joan Garcia est indéboulonnable, Marc-André ter Stegen a fait le choix de partir du côté de Girona en prêt. Un changement de club qui ne bouleverse pas sa vie personnelle - seulement 100km séparent les deux villes - mais qui lui aurait offert un temps de jeu important en vue de ce Mondial 2026 qu’il souhaitait disputer. Et si on utilise le passé, c’est parce que l’aventure de MATS à Girona a vite tourné au cauchemar…

Effectivement, après deux rencontres de Liga face à Getafe et Oviedo pendant lesquelles il a prouvé qu’il pouvait encore prétendre à conserver cette étiquette de top gardien, la mauvaise nouvelle est tombée : grosse blessure à l’ischio-jambier de la jambe gauche, et une longue absence à prévoir. Il sera d’ailleurs opéré demain, et la presse espagnole mise sur deux mois d’indisponibilité dans le meilleur des cas, alors que d’autres pronostiquent une absence de trois mois. Ce qui est sûr, c’est que cet objectif de se relancer est tombé à l’eau et que sa participation au Mondial semble désormais très peu probable…

Ter Stegen reviendra

Un véritable coup dur pour le portier allemand donc. La presse espagnole indique notamment qu’il a pris un très gros coup sur le plan mental, et qu’il est clairement au fond du trou. Le principal concerné s’est d’ailleurs exprimé via une lettre publiée sur ses réseaux sociaux. « La plupart d’entre vous ne me connaissent pas personnellement, donc je veux partager quelque chose avec vous. Je suis une personne positive. J’ai toujours eu cette mentalité, et elle m’a accompagné dans chaque défi que j’ai affronté, mais celui-ci est particulièrement dur pour moi », a d’abord écrit l’ancien de Gladbach.

« Le week-end dernier le pire est arrivé : je me suis blessé pendant le match. Je venais d’arriver à Girona, où on m’a traité avec beaucoup d’amour dès le début. J’avais très envie de faire partie de cette équipe et d’aider à atteindre nos objectifs. Maintenant mon rôle a complètement changé, mais mon soutien à l’équipe ne le fera pas. Ce n’est pas juste un grand groupe et un grand staff, c’est une famille, et depuis le début j’ai senti leur soutien. En tant que sportifs, notre plus grand bonheur c’est la compétition : s’entraîner et jouer. Je dois mettre ça en pause pendant plusieurs mois puisque j’ai décidé de m’opérer. Je reviendrai », a conclu Ter Stegen. Courage à lui…