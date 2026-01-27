Girona : les débuts brillants de Marc-André ter Stegen affolent l’Espagne et l’Allemagne

Depuis un an et demi, Marc-André ter Stegen ne joue plus avec le FC Barcelone. Blessé tout au long de la saison dernière après avoir joué un peu en août, le gardien allemand devait se remettre d’une grave blessure à la rotule. Revenu un peu sur la fin de saison, l’ancien du Borussia M’Gladbach était alors en concurrence avec Wojciech Szszesny. Cet été, l’arrivée de Joan Garcia au Barça a clairement obscurci l’avenir du portier allemand. Ne rentrant plus dans les plans de son entraîneur Hansi Flick qui a décidé de faire de Szszesny la doublure de l’Espagnol, le portier de 33 ans se devait de trouver une porte de sortie.

Une première marquée par une superbe parade en fin de match

Suivi par des clubs anglais, la piste concrète menait à un autre club catalan : Girona. Un club d’une stature moindre pour Ter Stegen qui, malgré les présences de Dominik Livakovic et Paulo Gazzaniga, était assuré de jouer avec le club qui était encore en Ligue des Champions la saison dernière et qui se bat désormais pour le maintien en Espagne. Recruté officiellement la semaine dernière sous la forme d’un prêt, le portier allemand était pressenti pour être titulaire ce lundi lors de la rencontre face à Getafe. Aligné dans les buts, l’Allemand a réalisé une prestation où il y a à boire et à manger.

Malgré une ouverture du score sur laquelle il n’a rien pu faire, mais où il a été vilipendé pour sa fameuse pose signature - où il se fige face à une frappe lourde avec le bras en l’air, ce qui lui avait valu plusieurs critiques en Catalogne - Ter Stegen a fait parler plusieurs de ses qualités. Outre un jeu au pied toujours au point, l’Allemand s’est illustré avec une parade décisive dans les dernières secondes du match. Après l’égalisation précieuse de Vitor Reis, le gardien de 33 ans a arrêté une frappe de Boselli en immobilisant le ballon avec son genou. Une parade folle qui a permis de signer les débuts du numéro 22 de la meilleure des manières à Montilivi.

Médias, réseaux sociaux, entraîneur…tout le monde s’emballe pour ter Stegen

Après la rencontre, son entraîneur Michel s’est voulu dithyrambique sur cette première rencontre de son nouveau gardien : «Ter Stegen… J’ai la chance d’avoir trois excellents gardiens, et Marc a fait des débuts fantastiques. Il nous apporte beaucoup en termes de jeu, il utilise ses deux pieds, il a une excellente vision du jeu, il y en a peu comme lui et il nous apporte énormément. Sa titularisation était ma décision, celle du coach, car c’est un grand joueur qui va beaucoup nous apporter, et à l’entraînement cette semaine, il a montré qu’il était prêt à jouer. Marc-André est une figure majeure du football ces dix ou quinze dernières années, et je pense que c’est ce qu’il y a de mieux pour l’équipe.»

De leur côté, les médias espagnols ont également été emballés par la première de Ter Stegen. Alors que Marca évoque le "but" de Ter Stegen pour parler de cette parade en fin de match, Mundo Deportivo a parlé de performance exceptionnelle du gardien allemand. Pour son deuxième match de la saison, Ter Stegen a fait forte impression jusqu’en Allemagne, où il peut encore viser une place pour la Coupe du monde sur le continent américain. Sky Germany salue sa prestation quand Bild parle de débuts prometteurs pour le gardien prêté par le Barça. Kicker s’est également emballé pour les critiques positives faites en Espagne pour les débuts du gardien à Girona. Vous l’aurez compris, tout se passe pour le mieux pour ter Stegen à Girona.