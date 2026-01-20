Liga
Marc-André ter Stegen rebondit à Girona !
Persona non-grata désormais au FC Barcelone où Joan Garcia est le nouveau numéro un et Wojciech Szczesny s’est affirmé comme doublure, Marc-André ter Stegen se cherchait un nouveau club cet hiver. Le gardien allemand de 33 ans qui ambitionne de jouer la Coupe du monde 2026 avec l’Allemagne est allé chercher le bonheur dans le prêt afin de pouvoir jouer.
Ainsi, il s’est engagé du côté de Girona qu’il va aider dans la mission maintien : «le Girona FC et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour le prêt de Marc-André ter Stegen, qui gardera les cages rouge et blanche jusqu’à la fin de la saison.»
