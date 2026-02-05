Rosenior s’est énervé contre les joueurs et le staff d’Arsenal

Liam Rosenior fait la loi en Angleterre. En effet, des images ont révélé que le coach des Blues était tendu avant la demi-finale retour de League Cup face à Arsenal mardi soir. Lors de l’échauffement à l’Emirates Stadium, l’entraîneur a été filmé en train de s’en prendre verbalement aux joueurs adverses, qu’il accusait d’empiéter sur la moitié de terrain réservée à son équipe. Selon le Daily Mail, Rosenior a été entendu dire : « Restez dans votre moitié, restez dans votre moitié ». Pour l’ogre de Premier League, ces mots n’ont pas été doux, mais la vérité a été établie sur le rectangle vert. Par ailleurs, cette défaite de Chelsea est synonyme d’élimination de la compétition.

Battus 3-2 à l’aller, les Blues se sont également inclinés au retour après un but de Kai Havertz dans le temps additionnel (4-2 au cumul des scores). À la fin de la rencontre, Rosenior a tout de même défendu son camp et a ainsi souligné que son équipe avait exécuté son plan de jeu. « Je suis ici depuis moins d’un mois et nous avons eu huit matchs pendant cette période, donc je dois donner aux joueurs tellement de crédit pour avoir réalisé ces performances, et montrer qu’ils apprennent. L’esprit, l’unité et le combat de l’équipe est là. Il y a beaucoup de signes encourageants, mais maintenant, nous devons voir à quoi nous ressemblons après un revers », a-t-il conclu.