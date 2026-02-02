Menu Rechercher
EdF : les stades retenus pour les amicaux de juin sont connus

Par Allan Brevi
1 min.
Kylian Mbappé et Didier Deschamps @Maxppp

Après les deux rencontres amicales du mois de mars face au Brésil et la Colombie, organisées aux États-Unis, les hommes de Didier Deschamps joueront également deux derniers matches amicaux en France les 4 et 8 juin et ce lundi, dernier jour du mercato hivernal, l’équipe de France a communiqué les lieux où se joueront ces deux rencontres : à Nantes au Stade de la Beaujoire le jeudi 4 juin 2026 ainsi qu’à Lille au Stade Pierre Mauroy le lundi 8 juin 2026.

Equipe de France ⭐⭐
Direction 𝑵𝑨𝑵𝑻𝑬𝑺 et 𝑳𝑰𝑳𝑳𝑬 pour notre préparation à la Coupe du Monde 2026 🔜🔥

🏟️ Nantes | Stade de la Beaujoire
🗓️ Jeudi 4 juin 2026

🏟️ Lille | Stade Pierre Mauroy
🗓️ Lundi 8 juin 2026
Voir sur X

Déjà qualifié pour le Mondial 2026, les hommes de Didier Deschamps arriveront en pleine confiance pour ces différents matchs amicaux avant de défier la Norvège d’Erling Haaland et le Sénégal, fraîchement Champion d’Afrique, de Sadio Mané dans le groupe I.

Pub. le - MAJ le
