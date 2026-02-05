Igli Tare détaille la chute du dossier Mateta

Jean-Phillipe Mateta ne verra pas l’Italie. En effet, la venue du joueur tricolore (28 ans) en Serie A ne s’est pas bouclée durant les dernières heures du mercato hivernal. Un problème physique datant d’il y a six ans et demi l’a en effet perturbé au moment de passer sa visite médicale, ce qui a fait reculer d’un pas les dirigeants de l’AC Milan au moment du transfert. Avant la rencontre entre Bologne et les Milanais mardi (0-3), le directeur sportif du club lombard a d’ailleurs détaillé ce qui a été un véritable échec dans le dossier de l’attaquant de Crystal Palace. « L’opération Mateta concernait l’avenir et non le présent. Nous avons essayé de l’anticiper, puis nous avons rencontré ce problème physique et décidé de ne pas poursuivre la négociation. L’équipe s’en est très bien sortie jusqu’à présent, Leao a eu ce problème ces dernières semaines. Pulisic a quelques problèmes, mais nous sommes heureux avec cette équipe et nous allons de l’avant sans chercher d’alibi ».

Si cette transaction de 35 M€ devait permettre aux Rossoneri d’avoir un renfort de taille dans leur secteur offensif, la prise de risque n’a pas eu lieu. Ce contrat de trois ans et demi ne verra pas le jour. Mateta va ainsi retrouver son club en Premier League, dans lequel il continue ses bonnes performances (9 buts et 2 passes décisives en 29 matchs), mais voit aussi la concurrence débarquer. En effet, il sera désormais en compagnie de Jørgen Strand Larsen et Brennan Johnson, achetés durant cette période hivernale par la direction des Eagles. Après un rêve brisé, il va falloir prouver pour le buteur de 28 ans, d’autant qu’il a refusé de prolonger son contrat qui court actuellement jusqu’à 2027.