Crystal Palace : Jean-Philippe Mateta a vécu une fin de mercato cauchemardesque

A quelques mois de la Coupe du monde 2026, Jean-Philippe Mateta souhaitait trouver un nouveau challenge dans sa carrière. À dix-huit mois de la fin de son contrat, l’international français était annoncé du côté de la Juventus, d’Aston Villa, de Manchester United, de Nottingham Forest puis de l’AC Milan. Un contrat de trois ans et demi l’attendait et un accord avait été trouvé entre les deux clubs autour de 35 M€. Mais la visite médicale en Italie n’a pas été concluante et le transfert a finalement capoté à la dernière minute.

D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, le buteur de Crystal Palace traînerait une vieille blessure à un genou qui a inquiété les médecins lombards. Après une première inquiétude pendant la visite médicale, les médecins de l’AC Milan ont effectué des examens complémentaires pour boucler son arrivée. Mais finalement, l’AC Milan s’est ravisé par peur qu’une nouvelle intervention chirurgicale ne soit nécessaire à l’avenir. Le club s’est voulu très prudent avant de boucler sa venue.

La Coupe du monde 2026 s’éloigne

La blessure remonte pourtant à six ans et demi, lorsque Jean-Philippe Mateta s’était gravement blessé au ménisque en 2019 alors qu’il évoluait à Mayence, en Bundesliga. Et les risques de voir l’attaquant tricolore rechuter ont donc pousser l’AC Milan à annuler le transfert, notamment en raison des échéances l’an prochain. Au lendemain de la fin du mercato hivernal, l’international français retourne ainsi à Crystal Palace, qui s’est étonné de cette découverte. Problème : les Eagles avaient déjà prévu la suite de la saison sans leur buteur.

En effet, Crystal Palace a enrôlé Jørgen Strand Larsen pour plus de 55 millions d’euros, en provenance de Wolverhampton, en plus de la venue de Brennan Johnson pour environ 40 M€. En plus d’une nouvelle concurrence à gérer, l’ex-Lyonnais va devoir prendre une décision liée à sa blessure. En cas de passage par la case opération, il verrait ses chances de figurer dans la liste de Didier Deschamps clairement se réduire, lui qui avait signé ses deux premiers buts en Bleus. Un dernier jour de mercato très compliqué pour Mateta…