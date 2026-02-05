Menu Rechercher
Commenter 106

Le Maroc devrait jouer un amical en France en mars

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
@Elhadjiloum @Elhadjiloum

La CAN est terminée depuis deux semaines à peine, mais le football africain revient dès la prochaine trêve de mars, la dernière avant la Coupe du monde 2026 cet été. Et il faut donc profiter pour préparer au mieux la compétition continentale. Pour le Maroc, finaliste malheureux de la dernière CAN, deux matches amicaux sont en cours de négociations.

La suite après cette publicité

Le premier a déjà été officialisé par le président de la fédération de l’Equateur. Le Maroc affrontera donc l’Equateur à Madrid, à l’Estadio Metropolitano, stade de l’Atlético de Madrid. Pour la deuxième affiche, ce ne sera pas face à l’Uruguay comme évoqué dans la presse marocaine, mais probablement face au Paraguay. Et cette affiche devrait se dérouler… en France. Des rumeurs évoquaient la possibilité de jouer au Stade de France, mais rien n’a été confirmé depuis. D’autres stades comme le Parc des Princes ou encore le stade Pierre Mauroy de Lille et le stade Bollaert de Lens sont susceptibles d’accueillir la rencontre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier