Bayern : Gnabry prolonge jusqu’en 2028

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Bayern @Maxppp

Voilà bientôt dix ans que Serge Gnabry a rejoint le Bayern Munich, en 2017, en provenance du Werder Brême. Parfois critiqué, l’ailier a su se relancer cette saison au sein de l’équipe dirigée par Vincent Kompany. Alors qu’il arrivait en fin de contrat en juin prochain, il a finalement prolongé son bail avec le champion d’Allemagne, comme annoncé officiellement par le club bavarois.

FC Bayern München
Unsere Nummer 7️⃣ bleibt bis 2028! 🙌

FC Bayern und @SergeGnabry verlängern Vertrag. ✍️

🔗
Voir sur X

« Serge Gnabry a prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu’au 30 juin 2028. Son précédent contrat arrivait à échéance cet été. L’attaquant de 30 ans évolue au Bayern depuis 2017 et a remporté à ce jour six titres de Bundesliga, la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et bien d’autres trophées », peut-on lire sur le communiqué officiel.

