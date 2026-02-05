Bayern : Gnabry prolonge jusqu’en 2028

Voilà bientôt dix ans que Serge Gnabry a rejoint le Bayern Munich, en 2017, en provenance du Werder Brême. Parfois critiqué, l’ailier a su se relancer cette saison au sein de l’équipe dirigée par Vincent Kompany. Alors qu’il arrivait en fin de contrat en juin prochain, il a finalement prolongé son bail avec le champion d’Allemagne, comme annoncé officiellement par le club bavarois.

« Serge Gnabry a prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu’au 30 juin 2028. Son précédent contrat arrivait à échéance cet été. L’attaquant de 30 ans évolue au Bayern depuis 2017 et a remporté à ce jour six titres de Bundesliga, la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et bien d’autres trophées », peut-on lire sur le communiqué officiel.