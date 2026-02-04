L’étonnante défense de Deschamps au sujet de Mbappé

Génie qu’il faut préserver des efforts défensifs ou simple individualiste qui pense plus à ses buts qu’à l’effort collectif ? Les avis divergent encore et toujours au sujet de l’impact de Kylian Mbappé au sein d’une équipe de football. Une chose est certaine, aucun entraîneur n’a réussi à en faire le roi du pressing, et il faut vraisemblablement oublier définitivement cette option. C’est en tout cas ce qu’assure Didier Deschamps, qui a répondu à un journaliste qui pointait du doigt le manque de repli de l’attaquant du Real Madrid.

« C’est votre analyse, je considère que ce n’est pas le cas, même si certains peuvent courir moins que d’autres. Si vous voulez qu’il fasse minimum 11 km par match, ne vous fatiguez pas, il ne les fera pas », a lâché le sélectionneur national, avant de poursuivre : « Kylian, vous l’aimez, vous ne l’aimez pas, mais les jeunes l’adorent. Vous avez l’image d’un gars égoïste, individualiste, et certes un attaquant doit aussi être égoïste, mais je peux vous assurer que dans le fonctionnement de l’équipe de France, il se comporte en capitaine. » Vous l’aurez compris, Kylian Mbappé paye en buts, pas en kilomètres parcourus, et cela convient bien à son sélectionneur !