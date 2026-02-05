Lucas Paqueta se fait déjà incendier au Brésil

Ce fut un des transferts les plus remarqués de l’hiver. Flamengo a réalisé un énorme coup en s’offrant Lucas Paqueta, le milieu de terrain de West Ham et de la sélection brésilienne. Un montant de 42 millions d’euros a été déboursé par le club de Rio de Janeiro, faisant de l’ancien Lyonnais le troisième plus gros transfert de l’hiver, derrière Antoine Semenyo à Manchester City et Jørgen Strand Larsen à Crystal Palace. Mais surtout, le transfert le plus cher de l’histoire du football brésilien. Forcément, au pays, les attentes autour du milieu de terrain de 28 ans sont énormes…

Mais les débuts de Paqueta avec le champion du Brésil sont compliqués pour l’instant. Pour son premier match, dimanche, il est entré en jeu à l’occasion de la finale de la Super Coupe du pays. Une petite demi-heure de jeu pendant laquelle il n’a pas pu faire grand-chose, et son équipe s’est inclinée 2-0 face à Corinthians, perdant un titre pour lequel elle était donnée gagnante. Mercredi, il fêtait sa première titularisation, en championnat face à l’Internacional pour la deuxième journée de Série A Brésilienne. Un mauvais résultat pour le Mengao encore, avec un match nul 1-1 contre une équipe qui a pourtant terminé seizième - premier non relégable - la saison dernière.

La presse se lâche

Pire, Paqueta, qui a joué 64 minutes, récolte déjà des critiques dans les médias brésiliens. Dans les notes du match de Globo, il écope ainsi de la pire note de son équipe, un triste 4/10. « Lors de ses débuts en tant que titulaire, il a été déconnecté du jeu. Il a reçu un carton jaune tôt dans le match, a raté la passe qui a généré le but de l’Inter, en plus de perdre d’autres ballons offrant des opportunités à l’adversaire », peut-on lire, résumant ainsi la mauvaise prestation du joueur de 28 ans.

Certains crient déjà au surcotage. « Lucas Paquetá a mal commencé avec le maillot Flamengo. Peut-être qu’il ne devrait même pas être sur le terrain, d’ailleurs. Mais il se peut qu’il cartonne dans le prochain match et aussi dans le suivant. Dire qu’un joueur est surcoté ne signifie pas qu’il est mauvais avec le ballon. C’est juste qu’il n’est pas aussi génial que beaucoup le pensent. C’est pour le juger autrement. Beaucoup d’autres personnes sont d’accord avec moi, d’ailleurs. Paquetá est un bon joueur. Parfait, parfois. Mais il n’est pas une star. Il n’est pas un joueur pour être titulaire à nouveau », peut-on lire dans UOL.

« Loin d’être le début que j’imaginais avec ce maillot. Je voulais remercier tout le monde pour leur soutien et leur affection à mon retour au Maracanã ! C’est toujours unique de porter ce maillot ! Je troquerais n’importe quoi pour la victoire ! Nous devons nous améliorer et nous travaillerons dur pour gagner à nouveau ! Nous comptons sur vous, supporters ! Reconnaissant à Dieu, toujours », a expliqué Paqueta après le match, lui qui avait été reçu avec une belle banderole et un bel hommage par les supporters de Flamengo. Dimanche, face à Sampaio Corrêa dans le championnat régional de Rio, il aura l’occasion de se refaire…