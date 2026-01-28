West Ham : Lucas Paqueta revient à Flamengo contre une somme record

En janvier 2019, Lucas Paqueta quittait Flamengo pour lancer sa carrière en Europe du côté de l’AC Milan. Une opportunité en or que le milieu offensif brésilien n’a finalement pas su saisir. En effet, c’est du côté de l’Olympique Lyonnais que Paqueta a réellement démarré son aventure sur le Vieux continent. Avec les Gones, l’international auriverde afficha un bilan de 21 buts et 13 passes décisives en 80 matches, toutes compétitions confondues.

Après deux ans passés sur les bords du Rhône, Paqueta s’offrait une porte d’entrée en Premier League. Recruté par West Ham en échange de 42 M€, le Brésilien devait briller en Angleterre. Un an seulement après son arrivée chez les Hammers, Manchester City et Pep Guardiola pensaient rafler la mise, mais une affaire de paris sportifs a tout fait capoter. Un coup dur pour toutes les parties, dont le joueur qui ne s’en est jamais véritablement relevé. Trois ans et demi plus tard, le Brésilien va même quitter l’Europe.

Un transfert record

À 28 ans, Paqueta n’est plus inquiété dans son affaire extrasportive, mais Flamengo a senti l’opportunité de convaincre l’ancien Lyonnais de rentrer au pays. De son côté, West Ham n’a pas fait le forcing pour le retenir, les Londoniens souhaitant surtout récupérer leur mise de départ. C’est chose faite. Après avoir trouvé un accord avec les Cariocas, les Hammers ont accepté de laisser filer leur joueur en échange de 41 M€.

« Lucas Paquetá revient à la maison. Il revient au Flamengo. Un événement historique. Un tournant dans le marché mondial du football, à la hauteur du Flamengo. Et cela n’est possible que grâce à la collaboration de nombreuses personnes. Merci à nos sponsors, qui investissent dans le Flamengo, croient en ce projet et ont contribué à rendre ce retour possible. Merci aux membres supporters, qui renforcent le club chaque jour. Et surtout, merci à la Nation Rubro-Negra, qui encourage, croit et transforme les rêves en réalité. Paquetá est de retour. Le fils prodigue revient à la maison. Et ce moment est aussi le vôtr », a publié le club sur ses réseaux sociaux. Lucas Paqueta devient la troisième vente la plus juteuse de West Ham, derrière Mohammed Kudus (63 M€) et Declan Rice (116 M€) et la recrue la plus chère de l’histoire de Flamerngo.