Bundesliga

Le PSG risque de perdre un nouveau Titi

Par Maxime Barbaud
Les supporters du PSG en Youth League @Maxppp

Les jeunes joueurs du PSG sont régulièrement courtisés par la concurrence européenne. Dernier exemple en date avec Emmanuel Mbemba (17 ans), en fin de contrat en juin prochain, et en discussions avancées avec le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen d’après les informations de L’Equipe.

Membre de l’équipe U19 du PSG (10 matchs en championnat cette saison), le latéral gauche se serait même rapproché des Bavarois ces dernières heures. Reste à savoir si la direction parisienne réagira dans les prochains jours, sous peine de voir partir un nouveau talent de son centre de formation.

Bundesliga
Paris SG
Emmanuel Mbemba

Bundesliga
Paris SG Logo Paris Saint-Germain
Emmanuel Mbemba Emmanuel Mbemba
