Le PSG risque de perdre un nouveau Titi

Les jeunes joueurs du PSG sont régulièrement courtisés par la concurrence européenne. Dernier exemple en date avec Emmanuel Mbemba (17 ans), en fin de contrat en juin prochain, et en discussions avancées avec le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen d’après les informations de L’Equipe.

Membre de l’équipe U19 du PSG (10 matchs en championnat cette saison), le latéral gauche se serait même rapproché des Bavarois ces dernières heures. Reste à savoir si la direction parisienne réagira dans les prochains jours, sous peine de voir partir un nouveau talent de son centre de formation.