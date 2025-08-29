Qualifs CdM 2026 : la liste de l’Espagne, avec Dani Carvajal et Rodri

Luis de la Fuente a dévoilé la liste de l’Espagne pour les premiers matchs de qualification au Mondial 2026, qui débutera par un déplacement en Bulgarie, puis en Turquie. Pour ces deux matches à l’extérieur, le sélectionneur de la Roja a donné une liste assez classique, avec notamment le retour de Dani Carvajal (Real Madrid) et Rodri (Manchester City).

On retrouve également les stars du Barça Lamine Yamal, Pedri et Dani Olmo, ainsi que Nico Williams (Athletic Club) et Fabian Ruiz (PSG). Plus surprenant, Álvaro Morata, qui s’est récemment engagé avec Côme, figure toujours dans la liste. Le nouvel attaquant de Côme, Jesus Rodriguez, fêtera également sa première sélection. En revanche, les Catalans Joan Garcia et Alejandro Baldé n’ont pas été pris.