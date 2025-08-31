Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Pavard remplace Saliba qui est forfait

Par Aurélien Macedo
1 min.
Benjamin Pavard avec la France @Maxppp
Ukraine France

Sorti sur blessure après 5 minutes de jeu lors du choc de Premier League entre Liverpool et Arsenal (1-0), William Saliba va manquer le prochain rassemblement de l’équipe de France. En effet, le défenseur central est forfait pour les matches face à l’Ukraine ce vendredi 5 septembre et l’Islande le mardi 9 septembre.

Dans un communiqué, les Bleus ont annoncé que c’était Benjamin Pavard, le défenseur de l’Inter Milan qui prenait sa place : «le défenseur d’Arsenal, blessé dimanche face à Liverpool, est remplacé par celui de l’Inter Milan. Titulaire avec Arsenal face à Liverpool dimanche, William Saliba a dû sortir dès la cinquième minute. Il ne pourra pas honorer sa convocation pour le premier rassemblement de la saison. Il souffre d’une entorse de la cheville gauche. Après un échange avec Franck Le Gall, le médecin de l’Equipe de France, Didier Deschamps a acté l’indisponibilité de William Saliba. Le sélectionneur national a décidé d’appeler Benjamin Pavard en renfort. Le défenseur de l’Inter Milan est attendu ce lundi au Centre National du Football de Clairefontaine.»

Pub. le - MAJ le
