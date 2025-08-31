EdF : Rayan Cherki forfait pour le prochain rassemblement

Coup dur pour l’équipe de France et Rayan Cherki. Le joueur de Manchester City, blessé à la cuisse, manquera en effet les deux prochaines échéances des Bleus face à l’Ukraine et l’Islande comme indiqué, ce dimanche, par Le Parisien. Pour le remplacer, Didier Deschamps pourrait faire appel à un certain Warren Zaïre-Emery.

La suite après cette publicité

Présent en juin dernier pour le Final Four, mais absent de la liste communiquée par le sélectionneur français le mercredi 27 août, le Titi parisien viendrait ainsi compenser le forfait de l’ex-Lyonnais. A noter par ailleurs qu’une incertitude demeure concernant Ousmane Dembélé. Touché lors du match à Toulouse, le numéro 10 du PSG devrait, lui, se rendre lundi à Clairefontaine pour évaluer son état physique.