L’Inter Miami pourrait être sanctionné à cause de Mascherano

L’Inter Miami pourrait se retrouver sous le coup d’une sanction après l’expulsion de Javier Mascherano lors du match contre les Tigres en Leagues Cup. L’ancien international argentin, exclu pour protestation, a été filmé en train de communiquer par téléphone avec son staff technique depuis les tribunes, donnant apparemment des instructions à ses coéquipiers. Si le joueur lui-même n’encourt aucune sanction, l’utilisation du téléphone dans un espace désigné n’étant pas interdite par le règlement du tournoi, cette situation pourrait néanmoins attirer l’attention de la Commission de discipline.

La suite après cette publicité

Le règlement prévoit en effet que les membres du staff technique peuvent utiliser des dispositifs électroniques uniquement pour certaines fonctions comme l’explication graphique des actions ou l’enregistrement du match selon AS. L’usage de ces appareils pour contester ou influencer les décisions de l’arbitre est interdit et peut entraîner une suspension d’un à trois matchs pour le staff. Affaire à suivre.