Eliminatoires CM - Europe

EdF : Didier Deschamps devrait rappeler Rayan Cherki

Par Josué Cassé
1 min.
Rayan Cherki concentré avec Manchester City @Maxppp

Mercredi prochain, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs convoqués pour le prochain rassemblement des Bleus. Pour rappel, les Tricolores défieront l’Ukraine puis l’Islande dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde.

Pour ces deux rendez-vous, Deschamps devrait d’ailleurs rappeler Rayan Cherki, titulaire ce samedi avec Manchester City. Outre l’ancienne pépite lyonnaise, Saliba et Upamecano vont également effectuer leur retour. En effet, toujours d’après les informations de Telefoot, Adrien Rabiot, en conflit avec la direction de l’OM, a aussi de grandes chances d’être appelé. Tout comme Hugo Ekitike, auteur de débuts étincelants avec Liverpool.

