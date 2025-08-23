Menu Rechercher
Monaco : l’Atalanta fait irruption pour Magassa !

Soungountou Magassa avec Monaco @Maxppp

Ces derniers jours, ça s’emballe sérieusement pour Soungoutou Magassa, le jeune milieu polyvalent de l’AS Monaco qui a disputé 21 rencontres de Ligue 1 et 7 matches de Ligue des champions (1 but) la saison passée. Alors qu’on se dirigeait vers une bataille West Ham-Nottingham Forest, les deux formations ayant respectivement fait une offre de 16 M€ pour les Hammers et 17 M€ pour les Tricky Trees, un nouveau courtisan vient de faire son irruption.

Selon nos informations, l’Atalanta Bergame n’a pas encore fait d’offre mais est venu prendre des renseignements auprès de l’entourage du joueur. Une bataille intense qui profite à l’AS Monaco qui peut faire monter les enchères devant l’attractivité de son joueur. À suivre.

