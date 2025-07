Le PSG a de gros doutes sur Gianluigi Donnarumma

C’est le feuilleton du moment à Paris. L’avenir de Gianluigi Donnarumma fait couler de l’encre. Ce lundi, nous vous avons d’ailleurs révélé que les champions de France ont pratiquement trouvé un accord verbal avec le LOSC pour le transfert de Lucas Chevalier. Ce qui pousse un peu plus l’Italien vers la sortie, même s’il n’est pas exclu qu’il reste jusqu’à la fin de son contrat.

Ce lundi soir, Le Parisien en dit un peu plus sur les raisons qui ont poussé le PSG à passer à autre chose. Outre le fait que clan Donnarumma ait trop traîné dans les négociations et que leurs demandes ne collaient pas à la proposition des dirigeants, certains estimeraient au sein du club qu’il aurait atteint son maximum cette saison et qu’il serait difficile pour lui de faire mieux. Le PSG serait reparti sur un cycle de 3 ou 5 ans en cas de prolongation du gardien, qui ne possède pas toutes les qualités souhaitées par Luis Enrique. Ce dernier n’est pas forcément fan du jeu au pied de "Gigio" ou de ses capacités dans le domaine aérien. Paris avait et a visiblement toujours des doutes sur lui.