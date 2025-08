Barça : la sortie folle d’un ancien international polonais sur Robert Lewandowski

Légende vivante du football polonais, Robert Lewandowski ne fait visiblement pas l’unanimité dans son pays natal. Malgré ses plus de 600 buts en carrière - dont 101 en 147 matchs avec le FC Barcelone, son club actuel - l’international polonais (150 sélections, 85 buts) a été vivement critiqué par une ancienne figure du football national, l’ex-gardien de but Jan Tomaszewski. Selon ce dernier, la meilleure chose que Lewandowski pourrait faire serait de quitter immédiatement le Barça et de partir en Arabie saoudite.

«Robert devrait mettre fin à son aventure au Barça dès maintenant et rejoindre un club plus "léger" en Arabie saoudite, comme l’ont fait les plus grands joueurs du monde, à l’exception de Messi», a commenté l’ancien joueur de 77 ans dans les colonnes de Super Express, avant d’enchaîner. «Soyons honnêtes : c’est la fin. Robert n’est pas très populaire dans l’équipe, et les meilleurs joueurs du Barça ne lui passent plus le ballon. Il a tenu bon. Bien sûr qu’il a tout à fait le droit de rester. Mais il doit se rendre à l’évidence : la saison prochaine, il sera remplaçant. Il n’entrera sur le terrain que face à un adversaire fatigué, car Flick voudra profiter de son sens du but. Toute cette histoire selon laquelle il serait incroyablement proche des autres joueurs, c’est un conte de fées.»