Le PSG n’exclut pas une concurrence Donnarumma-Chevalier

Le dossier Lucas Chevalier avance très vite du côté de Paris. En l’espace de quelques heures, le Paris Saint-Germain a trouvé un accord de principe autour d’un contrat de cinq ans avec le dernier rempart des Dogues. Et le PSG s’est également entendu avec la direction nordiste. Selon nos dernières indiscrétions, un accord verbal est désormais en place entre les deux écuries de Ligue 1. Pour le moment, le LOSC attend encore de confirmer l’arrivée de son remplaçant pour définitivement le céder au club de la capitale.

Et pour ce qui est de Gianluigi Donnarumma, pisté par Galatasaray, l’Arabie saoudite, mais également Chelsea ou encore Manchester United, il n’est pas certain de faire ses valises et trouver un nouveau projet. Car selon RMC Sport, la direction parisienne n’exclut pas de mettre en place une concurrence entre Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma pour l’année prochaine. Un choix qui ne serait pas sans risque…