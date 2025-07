OM : Pierre-Emerick Aubameyang n’arrivera pas aujourd’hui

Pierre-Emerick Aubameyang va retrouver l’Olympique de Marseille. Le buteur gabonais a refusé des propositions saoudiennes pour retrouver les terres phocéennes, libre de tout contrat, comme révélé samedi par nos soins, et voudra sûrement rééditer ses prestations de la saison 2023/2024 quand il avait inscrit 30 buts en 51 rencontres toutes compétitions confondues. Un come-back qui enchante les supporters phocéens et le buteur a d’ores et déjà teasé son arrivée.

Tout est bouclé et l’attaquant de 36 ans devait arriver à Marseille, à l’aéroport de Marignane, ce mardi soir pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Mais quelques démarches sont encore à régler pour boucler son arrivée, qui n’est absolument pas remise en question et son vol a donc été annulé. Son arrivée est juste repoussée selon nos informations. Les supporters vont devoir patienter encore un peu avant de célébrer le retour sur la Canebière du serial buteur gabonais qui va s’engager pour deux saisons avec Marseille.