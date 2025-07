Rennes a offert une chèvre à Valentin Rongier !

Un cadeau pour le moins surprenant et qui ne manquera pas de faire parler. En marge de sa présentation comme nouveau joueur du Stade Rennais, ce lundi, Valentin Rongier s’est vu offrir une chèvre en figurine. Une référence aux chambrages passés de l’ancien Nantais contre son nouveau club. Pour rappel, en 2017, le désormais ex-Marseillais avait posté sur ses réseaux sociaux, une photo de chèvres en ajoutant "Coucou les Rennais".

Un geste qui n’a en revanche pas brusqué le principal concerné, amusé par cette initiative. «J’aime trop, je rejoins les Goat (qui signifie en anglais à la fois chèvre et l’acronyme Greatest of All Time, ndlr). C’est ça le football, c’est ce qu’on aime. Ça, c’est la vie. Merci pour ce beau cadeau les gars», a ainsi déclaré le milieu de 30 ans.