Le message émouvant de l’OM pour Valentin Rongier

L’Olympique de Marseille a salué avec émotion le départ de Valentin Rongier, transféré officiellement au Stade Rennais F.C. après six saisons passées sous les couleurs olympiennes. Le club phocéen a rendu hommage à un joueur exemplaire, dont le professionnalisme, la régularité et l’état d’esprit ont marqué le vestiaire marseillais. Avec près de 200 matchs disputés, Rongier s’est imposé comme un pilier du milieu de terrain, souvent capitaine, toujours irréprochable dans son attitude comme dans ses performances. Ce départ, bien que prévisible dans le cadre d’un nouveau cycle sportif, n’en reste pas moins chargé d’émotion pour les supporters comme pour les dirigeants du club.

Dans un message publié sur ses réseaux officiels, l’OM a résumé l’essence de l’homme et du joueur avec sobriété et gratitude : « Le numéro 21 : Valentin… Rongier. Valentin, un joueur de devoir, un homme de valeurs. Arrivé au club en septembre 2019, notre milieu de terrain a traversé les saisons avec un professionnalisme à toute épreuve et une capacité d’adaptation singulière. Coéquipier exemplaire, capitaine positif, il aura marqué de son empreinte le club avec près de 200 matchs disputés en 6 exercices. Il quitte aujourd’hui l’OM pour faire son retour dans l’Ouest, au Stade Rennais F.C. Merci pour tout, Valentin. Tu demeureras à jamais Olympien. » Un adieu digne pour un joueur qui aura laissé une empreinte profonde au Vélodrome.