Amicaux : Lens bat Metz, Rennes et Rongier s’imposent contre Nantes

À trois semaines de la reprise du championnat, les clubs de L1 sont en pleins préparatifs. Cet après-midi, Lens jouait déjà son quatrième match de l’été face à un futur rival, Metz. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des Lensois (2-1), toujours invaincus sous les ordres de Pierre Sage. Martin Satriano et Rayan Fofana avaient trouvé le chemin des filets côté sang et or, tandis qu’Ibou Sané a réduit l’écart en fin de match. À noter que Matthieu Udol, titulaire avec Lens, retrouvait son ancien club pour cette rencontre.

Des retrouvailles, il y en avait également lors de Nantes - Rennes, avec la titularisation de Valentin Rongier face à son club formateur. L’ex-Marseillais a d’ailleurs enregistré sa première victoire sous ses nouvelles couleurs (3-2). Kalimuendo, Andrés Gomez et un contre son camp de Deuff ont permis aux Rouge et Noir de s’imposer, tandis que Louis Leroux et Johann Lepenant avaient marqué pour les Nantais.