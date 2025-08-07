Baptiste Santamaria file à Valence

Bien connu des fans de Ligue 1 après des passages à Angers, Rennes et même l’OGC Nice, Baptiste Santamaria va découvrir un nouveau championnat, lui qui n’a joué qu’en France et en Allemagne. Le milieu de terrain de 30 ans s’est ainsi engagé avec Valence en Liga.

Les Ches n’ont rien payé pour faire venir le joueur qui appartenait à Rennes, mais les Bretons s’assurant plusieurs bonus pouvant grimper jusqu’aux 2 millions d’euros en fonction des prestations de leur ancien joueur. Il pourrait débuter dès ce samedi face au Torino en amical.