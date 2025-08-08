Marcus Coco justifie son choix de ne pas signer en Russie

Libre depuis le 1er juillet, Marcus Coco a récemment décliné une offre en provenance du FK Akron Togliatti, pensionnaire de première division russe. L’ancien ailier du FC Nantes, passé par Guingamp, a pourtant failli s’engager dans cette nouvelle aventure, avant de se raviser. En stage avec l’UNFP FC aux côtés de plusieurs joueurs sans contrat, le joueur de 29 ans a expliqué son choix : « je suis là parce que mes parents n’ont pas souhaité que je me lance dans cette aventure, pour toutes les raisons que je pense tout le monde connaît. » Si la décision ne lui appartenait pas entièrement, Coco l’a respectée : « j’ai pris en compte leur avis, et je suis resté. Je suis bien ici, je travaille, et je continue de me préparer pour la suite. »

L’ancien Nantais était toutefois à deux doigts de s’envoler pour la Russie : « je l’ai annoncé à la dernière minute, mais pas le jour même. Ce qui est sorti est sorti, c’est fait. » Malgré l’intérêt du club russe, Marcus Coco garde le sourire et veut tourner la page : « dans tous les cas, je suis là, je n’ai pas disparu. » Et face aux rumeurs sur un transfert avorté, il rassure : « ils ne me recherchent pas (rires), j’ai eu tout le monde au téléphone. L’affaire est réglée. » Avec 152 matchs disputés sous le maillot des Canaris entre 2019 et 2025, un titre en Coupe de France en 2022 et 22 apparitions la saison dernière, Coco espère désormais rebondir dans un nouveau projet, mais dans des conditions qu’il juge plus favorables.