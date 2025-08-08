Ligue 1
PSG : Olivier Létang confirme pour Lucas Chevalier
Hier, plusieurs médias ont annoncé un accord entre le LOSC et le PSG pour le transfert de Lucas Chevalier (23 ans). Une opération à 40 M€, plus 15 M€ de bonus. De passage vendredi en conférence de presse, Olivier Létang a confirmé le départ imminent du portier tricolore.
«On a sélectionné les joueurs qui peuvent partir. Pour Lucas, on a eu un grand moment d’émotion hier parce que l’on a passé 4 ans 1/2 à bâtir une carrière et des adieux sont toujours des moments particuliers. En termes d’émotions, c’était vraiment particulier. Il y avait de la tristesse et de la fierté. Je suis heureux pour lui. J’aurais aimé pouvoir le garder, mais on avance.» Une page se tourne.
