PSG : Achraf Hakimi explique son secret pour enchaîner les matchs

Achraf Hakimi sort d’une saison hors norme, à la fois sur le plan de l’endurance et de la régularité. Enchaînant 69 matchs toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain et la sélection marocaine, le latéral droit n’a jamais connu la moindre blessure, un exploit rare dans le football moderne où le rythme effréné use les organismes. Présent sur tous les fronts (Ligue 1, Ligue des champions, Coupe de France et compétitions internationales), Hakimi a su maintenir un niveau de performance constant grâce à une préparation millimétrée et une hygiène de vie irréprochable. Un modèle de professionnalisme qui explique en partie pourquoi il aborde la nouvelle saison avec confiance, comme il l’a confié dans son grand entretien accordé à Canal+.

«On s’est un peu reposé, c’était court. Mais s’il faut faire ça pour refaire la même saison, je signe. Physiquement, je me sens bien aussi. Je me suis entraîné aussi pendant les vacances pour arriver bien. Après, mentalement, c’est le plus important maintenant. Je pense que mentalement, on a besoin de repos pour les joueurs, parce que je pense que cette saison sera aussi très longue, donc on a besoin plus de mental que de physique. Il n’y a pas beaucoup de secrets. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui travaillent avec moi au Paris Saint-Germain. Il y a un préparateur et un nutritionniste qui m’ont aidé pour performer bien à tous les matchs, pour rester prêt physiquement et mentalement.»