Kazeem Olaigbe file en Turquie

Rennes continue son grand dégraissage sur le mercato estival. Le club breton vient notamment de vendre son ailier Kazeem Olaigbe du côté de la Turquie et de Trabzonspor. Le Belge qui était arrivé du Cercle Bruges il y a un contre 5,25 millions d’euros s’est engagé pour 5 ans du côté de Trabzon.

«Un accord a été trouvé entre le Stade Rennais FC et le joueur lui-même concernant le transfert définitif du footballeur professionnel Kazeem Olaigbe vers notre club a annoncé Trabzonspor» dans un communiqué.