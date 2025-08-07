Menu Rechercher
Kazeem Olaigbe file en Turquie

Par Aurélien Macedo
Kazeem Olaigbe sous les couleurs du Cercle Bruges. @Maxppp

Rennes continue son grand dégraissage sur le mercato estival. Le club breton vient notamment de vendre son ailier Kazeem Olaigbe du côté de la Turquie et de Trabzonspor. Le Belge qui était arrivé du Cercle Bruges il y a un contre 5,25 millions d’euros s’est engagé pour 5 ans du côté de Trabzon.

Trabzonspor
Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcu Kazeem Olaigbe’nin, kulübümüze kesin transferi konusunda Stade Rennais FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.
«Un accord a été trouvé entre le Stade Rennais FC et le joueur lui-même concernant le transfert définitif du footballeur professionnel Kazeem Olaigbe vers notre club a annoncé Trabzonspor» dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
