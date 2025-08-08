Menu Rechercher
L1 : la LFP espère encore un rapprochement avec Canal+

La Ligue 1 McDonalds @Maxppp

L’espoir fait vivre, dit-on. Malgré les déclarations publiques de Canal+ sur son renoncement à diffuser la Ligue 1, malgré les nombreuses saillies qui ont émaillé la relation conflictuelle ces dernières années, et malgré le positionnement offensif de la chaine cryptée vis-à-vis de Ligue 1+, le patron de LFP Média Nicolas de Tavernost espère encore un rapprochement.

« Nous pensons que c’est l’intérêt de Canal+, voire de ses actionnaires, que de toucher une commission de distribution et de satisfaire ses abonnés. La porte est ouverte mais la balle est dans le camp de Canal, pas dans la nôtre. » Ce même Canal+ qui a décidé de proposer en clair Liverpool-Bournemouth, premier match de la saison de Premier League programmé à la même heure que Rennes-OM. « Chacun fait comme bon lui semble mais on peut considérer qu’on est pris au sérieux », a glissé De Tavernost.

