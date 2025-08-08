Le duel Lamine Yamal-Dembélé enflamme l’Europe, le départ surprise d’Iñigo secoue le Barça

Duel au sommet entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé

Hier, France Football a dévoilé la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2025. Comme expliqué dans le JT d’hier, le PSG a battu un record en plaçant 9 joueurs dans cette fameuse liste, le précédent record appartenant au Real avec 8 joueurs. Comme le placarde L’Équipe ce vendredi matin, on se dirige tout droit vers un duel entre le PSG et le Barça. Les deux meilleures équipes de la saison dernière n’ont pas pu s’affronter en Ligue des Champions. Ce sera donc aux 100 jurés du Ballon d’Or de départager les 9 champions d’Europe parisiens face aux 4 Blaugranas. Le grand duel opposera les favoris Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, comme le relaie Sport, même s’il faudra se méfier des outsiders dans les deux clubs comme Raphinha, Hakimi ou encore Vitinha. Dans les deux camps, le favori est clair : côté Barça, sans surprise, c’est Lamine Yamal. Côté Paris, la campagne pro-Dembélé a été lancée, ce qui a créé pas mal de remous dans le vestiaire parisien, comme l’explique la presse française. Nasser Al-Khelaïfi a même déclaré : « Si Ousmane Dembélé ne gagne pas, il y a un problème », en pleine Coupe du Monde des Clubs. Une phrase qui a provoqué quelques jalousies chez d’autres candidats ou prétendants à cette liste des 30. Au sein de la direction, certains ont exprimé leur agacement face à la promotion de Dembélé, jugée au détriment d’autres joueurs.

La suite après cette publicité

Le Barça fait ses adieux à Iñigo Martinez

Direction l’Espagne avec le départ surprise d’Iñigo Martinez qui s’en va du Barça comme le placarde le journal Sport dans son édition du jour. Le défenseur quitte la Catalogne après deux saisons et va libérer un salaire de 14M€ qui va permettre l’inscription de nouveaux joueurs. « Adieu Inigo », lâche tristement Mundo Deportivo sur sa Une. Sur son site, le média espagnol évoque le départ d’un capitaine sans brassard. En parlant de ça justement, Ter Stegen s’est vu retirer son brassard de capitaine comme le relaye le journal AS. Très agacé de ne pas le voir partir, puis de communiquer lui-même la durée de sa blessure et d’empêcher l’inscription des nouvelles recrues et des prolongations de contrat, la direction blaugrana a décidé de punir son gardien allemand de manière spectaculaire.

Chelsea veut vendre pour financer l’arrivée de Garnacho

Chelsea a pris contact pour Alejandro Garnacho. L’ailier de Manchester United est poussé vers la sortie. Le club mancunien a estimé son joueur à pas moins de 57 M€ Pour financer ce transfert, Chelsea compte sur la vente de Nicolas Jackson. Comme l’explique le Daily Express, Newcastle l’a désigné comme cible prioritaire après l’échec dans le dossier Sesko. Chelsea réclame un peu moins de 100M pour son buteur. En cas de signature de Nicolas Jackson chez les Magpies, le transfert d’Alexander Isak vers Liverpool pourrait être débloqué. Un véritable jeu de chaises musicales.