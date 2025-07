Le jeune Chema Andrés quitte le Real Madrid pour Stuttgart

Stuttgart a annoncé ce dimanche la signature du jeune milieu de terrain Chema Andrés (20 ans). L’Espagnol quitte le Real Madrid et s’engage jusqu’en juin 2030 avec le club allemand, où il portera le maillot numéro 30. Formé à l’académie merengue depuis l’âge de 13 ans, l’international U19 a disputé deux matchs avec l’équipe première du Real Madrid en Liga et un en Coupe du Roi la saison dernière.

«Mes premières impressions sont très positives, s’est-il réjoui dans une interview accordée à son nouveau club. Je suis heureux d’être ici et j’attends avec impatience le premier entraînement avec mes nouveaux coéquipiers. La Bundesliga est un championnat majeur. J’ai toujours rêvé de rejoindre un club exceptionnel, dans l’un des meilleurs championnats, et d’y progresser. Je veux contribuer à ce que le VfB continue de jouer avec succès et que nous gagnions de nombreux matchs ensemble.»