Rennes : Leo Østigård va rejoindre le Genoa

Leo Østigård est arrivé à Gênes et va bel et bien quitter le Stade Rennas, il est prêt à entamer une nouvelle aventure avec le Genoa. Souriant et visiblement motivé, le défenseur norvégien a salué les supporters avec un enthousiaste en déclarant : «forza Genoa». Ce retour marque un moment particulier pour lui, puisqu’il avait déjà porté les couleurs rossoblù lors de la deuxième moitié de la saison 2021-2022, avant de rejoindre Naples. Il appartient actuellement au club français de Rennes.

La saison dernière, Leo Østigård a disputé 18 matchs avec Rennes, toutes compétitions confondues, inscrivant un but. En seconde partie de saison, il a été prêté à Hoffenheim en Bundesliga, où il a joué 11 rencontres pour un total de 928 minutes. Lors de son premier passage au Genoa, il avait laissé une bonne impression avec 15 apparitions et un but entre la Serie A et la Coupe d’Italie.