Le Real Madrid tente un incroyable échange de joueurs avec Arsenal

Le Real Madrid nous prépare-t-il une surprise pour le sprint final de ce mercato ? Jusqu’à peu, la tendance à Madrid était plutôt claire : effectif bouclé et donc mercato terminé. Même si Xabi Alonso réclamait du renfort, la décision de Pérez semblait actée. Mais ces derniers jours, la tendance semble un peu changer, et divers médias espagnols de poids ont clairement ouvert la porte à une ou deux arrivées d’ici le 1er septembre. En défense notamment.

Le nom d’Ibrahima Konaté, dont le contrat à Liverpool expire en 2026, revient ainsi très souvent dans la presse pro-Madrid, alors que les Merengues pourraient passer à l’attaque dans le cas où les Reds décident de le vendre cet été. Il faut dire que le défenseur tricolore ne donne pas l’impression de vouloir prolonger, et tout indique que si les Liverpuldiens veulent récupérer un chèque pour lui, il faudra le vendre d’ici la fin du mois. Sous peine de le voir partir gratuitement dans un an. Les Merengues seraient prêts à faire un effort dans le cas où les Anglais ne soient pas trop gourmands.

Proposition refusée… pour l’instant

Le nom de William Saliba revient lui aussi très régulièrement, et il est même l’option numéro 1. Seulement, sa situation contractuelle - son bail à Arsenal expire en 2027 - rend une opération sur le court terme un peu plus compliquée. Et il ne semble pas forcément pressé de partir contrairement à son compatriote. Mais comme l’indiquent divers médias espagnols comme Sport, le Real Madrid a proposé un échange aux Gunners. Rodrygo serait ainsi envoyé à Londres, et le défenseur tricolore ferait le chemin inverse. Une proposition refusée pour l’instant par Arsenal.

Arsenal n’envisage clairement pas de se séparer de Saliba, considéré comme un pilier défensif et une promesse long terme du club, en dépit de l’intérêt madrilène. Et ce même si Mikel Arteta apprécie énormément l’attaquant brésilien, qui risque de devoir se contenter d’une place de remplaçant s’il reste finalement à Madrid. Pour rappel, Manchester City est aussi sur le coup. Affaire à suivre…