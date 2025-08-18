Fabio égale le record de Peter Shilton, joueur le plus capé de l’histoire

Un record historique en passe d’être brisé. Avec un 1390e match en professionnel, le gardien de Fluminense Fabio (44 ans) a, en effet, rejoint Peter Shilton, qui était jusqu’alors seul en tête du classement des joueurs les plus capés de l’histoire. Titulaire lors du succès obtenu contre Fortaleza (2-1), Fabio pourrait donc rapidement devenir l’unique détenteur de ce record.

«Ça signifie beaucoup pour moi. Je dois remercier tous ceux qui font partie de ma vie, mon père, ma mère, mes soeurs, mes amis, ma femme… J’essaie d’être un bon être humain. L’important est d’aider mes coéquipiers. Je suis reconnaissant, mais sans Dieu, rien de tout cela ne serait possible», a de son côté reconnu l’intéressé.