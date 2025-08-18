Menu Rechercher
Commenter 14
Série A

Fabio égale le record de Peter Shilton, joueur le plus capé de l’histoire

Par Josué Cassé
1 min.
Des ballons de football lors d'un entraînement @Maxppp

Un record historique en passe d’être brisé. Avec un 1390e match en professionnel, le gardien de Fluminense Fabio (44 ans) a, en effet, rejoint Peter Shilton, qui était jusqu’alors seul en tête du classement des joueurs les plus capés de l’histoire. Titulaire lors du succès obtenu contre Fortaleza (2-1), Fabio pourrait donc rapidement devenir l’unique détenteur de ce record.

La suite après cette publicité
Fluminense F.C.
Privilégio ter Fábio Maciel por aqui.

1390 vezes, ídolo.
Voir sur X

«Ça signifie beaucoup pour moi. Je dois remercier tous ceux qui font partie de ma vie, mon père, ma mère, mes soeurs, mes amis, ma femme… J’essaie d’être un bon être humain. L’important est d’aider mes coéquipiers. Je suis reconnaissant, mais sans Dieu, rien de tout cela ne serait possible», a de son côté reconnu l’intéressé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Série A
Fluminense

En savoir plus sur

Série A Série A (Brésil)
Fluminense Logo Fluminense
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier