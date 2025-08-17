Le Torino a coché les noms de Mahamadou Nagida et Jaouen Hadjam

Selon nos informations, le Torino est activement à la recherche d’un jeune latéral gauche capable de progresser dans l’ombre de Cristiano Biraghi. Kassoum Ouattara reste la grande priorité du club piémontais, mais les dirigeants ont déjà envisagé des alternatives en cas d’échec dans ce dossier. D’après nos indiscrétions, l’international camerounais Mahamadou Nagida (Stade Rennais) et l’international algérien Jaouen Hadjam (Young Boys) figurent sur la short-list, et des premiers contacts ont déjà été établis pour sonder la faisabilité de ces pistes.

Toujours selon nos informations, si ces options venaient à se compliquer, le Torino ne s’interdit pas de changer de stratégie. La direction sportive pourrait alors se tourner vers un profil plus expérimenté et rompu aux exigences de la Serie A, afin d’assurer une solution de repli solide et fiable dans la rotation au poste de latéral gauche. Affaire à suivre dans les dernières semaines du mercato d’été.