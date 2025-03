Le Stade Rennais a 11 défenseurs centraux sous contrat !

Habib Beye est en train de réussir son pari. Tout n’est pas parfait mais l’entraîneur parvient à redresser les résultats (4 victoires et 3 défaites) d’un club qui était à la dérive avant son arrivée. Les Brétiliens ont grimpé au 12e rang au classement de la Ligue 1 et possèdent surtout un matelas de 8 points sur le barragiste, Le Havre. À 8 journées de la fin d’un championnat laborieux de bout en bout pour cette équipe, le maintien est très bien parti et la planification de la saison prochaine peut débuter. Un gros chantier sera réalisé en défense cet été. Le club possède pas moins de 10 défenseurs centraux de métier sous contrat.

Cet hiver, Brassier et Rouault sont venus renforcer les rangs et le jeune Jacquet a été rappelé de prêt de Clermont. Ils forment à eux trois la charnière type d’Habib Beye, lequel a relancé Faye lors du dernier match. Wooh est la plupart du temps remplaçant tandis que Seidu est lui blessé pour un long moment. Tous ces joueurs sont encore sous contrat longue durée, excepté Wooh dont le bail s’achève en 2026. Il sera vraisemblablement invité à partir au mercato estival. Mais il y aura aussi les retours de prêts à gérer avec Ostigard, Omari, Ait Boudlal et Jaouab. Eux aussi sont liés au Stade Rennais pour au moins deux ans encore. Pour le premier cité, une solution pourrait être trouvée avec Hoffenheim, d’après Ouest-France, où il évolue depuis janvier. Pour les autres, des solutions sont encore à trouver. Et n’oublions pas le latéral droit Hans Hateboer, sous contrat jusqu’en 2026, qui a évolué la plupart du temps en défense centrale cette saison. Nous arrivons au chiffre de 11 joueurs capable de jouer en charnière.