Real Madrid : le message de Rodrygo à Kylian Mbappé

Mbappé @Maxppp

Jusqu’à la clôture du mercato estival, l’avenir de Rodrygo pourrait s’écrire loin du Real Madrid. Loin d’être un élément indispensable de l’effectif madrilène depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc, le Brésilien de 24 ans attise les convoitises de quelques grosses écuries, à l’image de Manchester City, sans pour autant qu’il y ait de négociations concrètes à son sujet.

En attendant, l’international auriverde (33 sélections, 7 buts) semble pleinement impliqué dans son aventure au Real Madrid et tisse des liens avec ses coéquipiers, notamment un certain Kylian Mbappé. «Primo», autrement dit «cousin» en français, a-t-il écrit dans un message publié sur X, accompagné d’un émoji représentant deux mains formant un cœur, ainsi que du numéro 10, une référence au nouveau numéro de maillot de la star française au Real Madrid. Un signe que la concurrence entre les deux est saine, malgré le faible temps de jeu de Rodrygo.

