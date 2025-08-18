Le Bayern ne lâche pas Nick Woltemade

Interrogé sur le cas Nick Woltemade, annoncé du côté du Bayern, Alexander Wehrle, PDG du VfB Stuttgart, a mis les choses au clair : «nous avons déjà clarifié la situation avec le Bayern cette semaine. C’est terminé. Nick Woltemade jouera pour le VfB Stuttgart cette saison, et le FC Bayern Munich le sait également. Le sujet est clos».

Pourtant, selon les dernières informations de Bild, l’équipe bavaroise n’a pas jeté l’éponge et tentera à nouveau de négocier avec le club. Pour rappel, la première offre était de 63 millions d’euros, mais Stuttgart l’a rejetée, estimant son protégé à 75 millions d’euros.