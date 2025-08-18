Menu Rechercher
Commenter 5
Bundesliga

Le Bayern ne lâche pas Nick Woltemade

Par Josué Cassé
1 min.
Nick Woltemade avec Stuttgart @Maxppp

Interrogé sur le cas Nick Woltemade, annoncé du côté du Bayern, Alexander Wehrle, PDG du VfB Stuttgart, a mis les choses au clair : «nous avons déjà clarifié la situation avec le Bayern cette semaine. C’est terminé. Nick Woltemade jouera pour le VfB Stuttgart cette saison, et le FC Bayern Munich le sait également. Le sujet est clos».

La suite après cette publicité

Pourtant, selon les dernières informations de Bild, l’équipe bavaroise n’a pas jeté l’éponge et tentera à nouveau de négocier avec le club. Pour rappel, la première offre était de 63 millions d’euros, mais Stuttgart l’a rejetée, estimant son protégé à 75 millions d’euros.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Stuttgart
Nick Woltemade

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Stuttgart Logo VfB Stuttgart 1893
Nick Woltemade Nick Woltemade
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier