Bundesliga
Le Bayern ne lâche pas Nick Woltemade
1 min.
@Maxppp
Interrogé sur le cas Nick Woltemade, annoncé du côté du Bayern, Alexander Wehrle, PDG du VfB Stuttgart, a mis les choses au clair : «nous avons déjà clarifié la situation avec le Bayern cette semaine. C’est terminé. Nick Woltemade jouera pour le VfB Stuttgart cette saison, et le FC Bayern Munich le sait également. Le sujet est clos».
La suite après cette publicité
Pourtant, selon les dernières informations de Bild, l’équipe bavaroise n’a pas jeté l’éponge et tentera à nouveau de négocier avec le club. Pour rappel, la première offre était de 63 millions d’euros, mais Stuttgart l’a rejetée, estimant son protégé à 75 millions d’euros.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer