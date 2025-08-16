Menu Rechercher
Coupe d’Allemagne : Wolfsburg atomise Hemelingen 9-0, Leipzig se fait peur face à Sandhausen

terminé - 15:30 Hemelingen 0 Wolfsbourg 9
terminé - 15:30 Rostock 0 Hoffenheim 4
terminé - 15:30 Sandhausen 2 Leipzig 4

La Coupe d’Allemagne faisait son grand retour ce week-end et les premières rencontres ont déjà offert leur lot de buts. Après les succès de Hambourg et de Bochum plus tôt dans la journée, Wolfsburg a littéralement surclassé Hemelingen avec un retentissant 9-0. Un festival offensif qui illustre parfaitement la maîtrise des hommes de Paul Simonis, auteurs de la victoire la plus large de la journée, et sans doute du week-end. Dans le même temps, Hoffenheim a fait preuve de sérieux pour disposer de Rostock (4-0), confirmant son statut.

Leipzig, de son côté, a eu plus de difficultés pour se défaire de Sandhausen. Les visiteurs ne sont remontés au score qu’en toute fin de match, grâce à un but d’Ezechiel Banzuzi à la 79ᵉ minute, servi par une passe décisive de Lukeba, permettant au club de s’imposer 4-2. Dès demain, Francfort et M’gladbach feront leur entrée en lice. Dortmund devra patienter jusqu’au lundi 18 août pour débuter, tandis que le Bayern Munich ne commencera sa campagne que le 27.

