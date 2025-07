Le Stade Rennais s’offre une première recrue. Déjà ciblé depuis l’hiver dernier par le Stade Rennais, Valentin Rongier était resté à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison. Mais six mois plus tard, la donne a clairement changé. Et pour cause, l’ancien Nantais, qui est arrivé dans la cité phocéenne en 2019, a vu son statut clairement évolué au fil de l’année 2025. Apprécié par Roberto De Zerbi, il avait finalement été sur le départ cet été et le technicien italien a récemment expliqué les raisons de son départ.

«Il fallait faire comprendre à Rongier qu’il restait au centre du projet, au centre de l’équipe. La proposition a été faite, et elle était bonne, m’a dit Medhi (Benatia). Mais elle a été rejetée. Et à un an de la fin du contrat, ce n’est plus une question technique, et moi, cela ne me concerne plus. Ce n’est pas mon rôle de parler de chiffres, et je ne les connais pas. C’est dommage parce que Rongier était un joueur important et idéal pour Marseille», a-t-il assuré ce lundi. Et tout est allé très vite entre l’OM et le Stade Rennais dans un coup à trois bandes.

Quentin Merlin va suivre Valentin Rongier

Car le Stade Rennais vient tout juste d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain de 30 ans, qui rejoint le club breton jusqu’en 2028. «Joueur expérimenté du championnat avec 271 matchs de Ligue 1 au compteur, titulaire régulier sous la bannière marseillaise, le Mâconnais Valentin Rongier rejoint le Stade Rennais F.C. C’est un renfort de poids qui intègre le milieu de terrain Rouge et Noir (…) l’expérimenté relayeur se lance un nouveau défi dans un championnat qu’il connaît parfaitement. Le voici Rouge et Noir, engagé jusqu’en 2028», est-il expliqué.

Mais comme nous l’avions révélé, ce n’est pas tout. Depuis quelques jours, Rennes discutait avec l’OM pour attirer le défenseur gauche de 23 ans, Quentin Merlin et le milieu de 30 ans. Après avoir vendu Adrien Truffert contre 17 millions d’euros à Bournemouth, Rennes devrait bel et bien s’offrir le latéral, en plus de Valentin Rongier pour un montant de 22,5 millions d’euros, bonus inclus. Un mercato bien lancé pour les Bretons et deux ventes importantes qui vont faire accélérer le mercato phocéen.