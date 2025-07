OM : Roberto De Zerbi lâche ses vérités sur le départ de Valentin Rongier

Actuellement en stage de pré-saison, l’Olympique de Marseille avance bien sur son mercato. Pour l’instant, Angel Gomes, Facundo Medina ou encore la venue imminente de Pierre-Emerick Aubameyang figurent parmi les arrivées, dans l’attente du dossier Igor Paixao. Et pour pouvoir faire d’autres mouvements, la direction phocéenne devait s’occuper des sorties. Et comme nous l’avions révélé, Rennes est tombé d’accord avec l’OM pour attirer le défenseur gauche de 23 ans, Quentin Merlin et le milieu de 30 ans, Valentin Rongier, pour un montant de 22,5 millions d’euros, bonus inclus.

Et si le départ de Quentin Merlin était déjà dans les tuyaux, celui de Valentin Rongier étonne un peu plus. L’ex-milieu de terrain du FC Nantes était apprécié par Roberto De Zerbi, lui qui avait disputé 27 rencontres sous ses ordres la saison dernière, dont 19 titularisations (3 buts, 1 passe décisive). Mais pourtant, le deal est bel et bien bouclé et le joueur a quitté le stage olympien aux Pays-Bas pour pouvoir se rendre à Rennes et y passer sa visite médicale.

Valentin Rongier aurait refusé de prolonger

Mais concernant ce transfert, Roberto De Zerbi a accepté de se montrer très transparent. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’entraîneur italien explique que tout remonte à fin janvier, après le match fou remporté contre l’OL (3-2, le 2 février) et une offre proposée au milieu de 30 ans. «Nous décidons de prendre Ismaël Bennacer. À table, Pablo (Longoria), Medhi (Benatia) et moi, nous décidons tous les trois ensemble de faire une offre de prolongation à Rongier, de deux ans. Parce que je le considérais comme une chose juste», a-t-il raconté.

Et a expliqué que tout s’est ensuite accéléré après le refus de cette prolongation. «Il fallait faire comprendre à Rongier qu’il restait au centre du projet, au centre de l’équipe. La proposition a été faite, et elle était bonne, m’a dit Medhi. Mais elle a été rejetée. Et à un an de la fin du contrat, ce n’est plus une question technique, et moi, cela ne me concerne plus. Ce n’est pas mon rôle de parler de chiffres, et je ne les connais pas. C’est dommage parce que Rongier était un joueur important et idéal pour Marseille», a-t-il regretté. Valentin Rongier va donc, sauf retournement de situation de dernière minute, poursuivre sa carrière au Stade Rennais, malgré le désaccord d’un certain nombre d’Ultras bretons…