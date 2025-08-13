Super Coupe UEFA
L’UEFA veut faire un gros changement pour la Super Coupe d’Europe
Alors que ce mercredi, le Paris Saint-Germain affronte Tottenham pour le compte de la Super Coupe de l’UEFA 2025, la prochaine édition pourrait connaître une refonte de son modèle. A l’image de ce qu’il se fait en Italie et en Espagne avec les Supercoupes nationales, l’UEFA envisage de faire un tournoi à 4 avec demi-finales et finale selon The Telegraph.
Ainsi, la compétition pourrait être délocalisée aux États-Unis ou au Moyen-Orient et mettrait aux prises le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de la Ligue Europa avec deux autres formations. Rien n’est encore acté et les prochaines semaines vont permettre à l’UEFA d’affiner le sujet.
