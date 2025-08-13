Menu Rechercher
PSG : le superbe accueil des supporters parisiens à Lucas Chevalier

Lucas Chevalier @Maxppp
A moins d’une heure du coup d’envoi de la Supercoupe d’Europe opposant Tottenham au PSG à Udine, les gardiens ont été les premiers à pénétrer sur la pelouse du Stadio Friuli pour entamer leur échauffement. Titulaire quelques jours après son officialisation, Lucas Chevalier a été acclamé par les ultras parisiens présents en Italie.

Les Ultras parisiens présents à Udine donnent de la voix pour encourager Lucas Chevalier, titulaire pour son premier match officiel avec le Paris Saint-Germain.

Pour rappel, Gianluigi Donnarumma est absent du groupe de joueurs convoqués par Luis Enrique. C’est donc le désormais ancien joueur du LOSC qui va garder les cages parisiennes. Une mission loin d’être simple dans une affiche qui sent déjà bon la poudre avec un titre à la clef et près de 6 000 supporters parisiens qui ont fait le déplacement.

