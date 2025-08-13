PSG : le superbe accueil des supporters parisiens à Lucas Chevalier

A moins d’une heure du coup d’envoi de la Supercoupe d’Europe opposant Tottenham au PSG à Udine, les gardiens ont été les premiers à pénétrer sur la pelouse du Stadio Friuli pour entamer leur échauffement. Titulaire quelques jours après son officialisation, Lucas Chevalier a été acclamé par les ultras parisiens présents en Italie.

Pour rappel, Gianluigi Donnarumma est absent du groupe de joueurs convoqués par Luis Enrique. C’est donc le désormais ancien joueur du LOSC qui va garder les cages parisiennes. Une mission loin d’être simple dans une affiche qui sent déjà bon la poudre avec un titre à la clef et près de 6 000 supporters parisiens qui ont fait le déplacement.